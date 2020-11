Zona Rossa e senza fissa dimora: l’appello di Acli Napoli a Regione e Comune (Di martedì 17 novembre 2020) Sono più di 2000 i senza fissa dimora a Napoli e provincia, un esercito di diseredati che nel periodo più difficile dell’anno, a cui già va incontro per l’arrivo della stagione fredda, vede aumentare con le limitazioni della nuova Zona Rossa l’incertezza delle proprie necessità alimentari in un vissuto già messo quotidianamente a dura prova. Un esercito che ben presto unirà alle proprie – solo lontanamente immaginabili – sofferenze ed ai disagi del freddo invernale, la difficoltà di ricevere un piatto caldo da chi si preoccupa di garantirlo solidarmente con la propria attività di volontariato. Rafforzato da una testimonial d’eccezione come l’artista M’Barka Ben Taleb, ritratta dal ... Leggi su ildenaro (Di martedì 17 novembre 2020) Sono più di 2000 ie provincia, un esercito di diseredati che nel periodo più difficile dell’anno, a cui già va incontro per l’arrivo della stagione fredda, vede aumentare con le limitazioni della nuoval’incertezza delle proprie necessità alimentari in un vissuto già messo quotidianamente a dura prova. Un esercito che ben presto unirà alle proprie – solo lontanamente immaginabili – sofferenze ed ai disagi del freddo invernale, la difficoltà di ricevere un piatto caldo da chi si preoccupa di garantirlo solidarmente con la propria attività di volontariato. Rafforzato da una testimonial d’eccezione come l’artista M’Barka Ben Taleb, ritratta dal ...

mattino5 : #Covid19, la #Campania da zona gialla a zona rossa: è polemica 'Non è bella questa rissa tra governo e De Luca, tu… - La7tv : #lariachetira @LuigiDiMaio (Ministro degli Esteri): 'Dopo esserci allarmati per quello che stava succedendo negli o… - regionetoscana : #coronavirus #covid19 Perché la Toscana è #zonarossa. L'approfondimento dell'Agenzia regionale di sanità… - simpforOned_ : RT @ToniaPeluso: Pasquale sei uscito dalla zona rossa per venire a dire queste stronzate. Ma cosa hai scritto sull’autocertificazione? Vado… - lvpinsb : RT @ToniaPeluso: Pasquale sei uscito dalla zona rossa per venire a dire queste stronzate. Ma cosa hai scritto sull’autocertificazione? Vado… -