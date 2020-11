Zazie Beetz nel film d’azione Bullett Train di David Leitch (Di lunedì 16 novembre 2020) Zazie Beetz apparsa in Joker e nel ruolo di Domino in Deadpool 2 reciterà al fiaco di Brad Pitt nel film d’azione Bullett Train. Il sito Variety riporta che Beetz si unisce ad un cast che oltre a Brad Pitt include anche Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry e Andrew Koji. “Bullett Train” è basato sul romanzo MariaBeetle (Mariabitoru) dell’acclamato autore di mistery giapponese Kotaro Isaka e segue cinque killer che si ritrovano su un treno proiettile in rapido movimento da Tokyo a Morioka con solo poche fermate nel mezzo. In questo viaggio della durata di poche ore la tensione aumenta quando si scoprono l’un l’altro ed entrano in conflitto tra loro, rendendosi conto che le rispettive ... Leggi su cineblog (Di lunedì 16 novembre 2020)apparsa in Joker e nel ruolo di Domino in Deadpool 2 reciterà al fiaco di Brad Pitt neld’azione. Il sito Variety riporta chesi unisce ad un cast che oltre a Brad Pitt include anche Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry e Andrew Koji. “” è basato sul romanzo MariaBeetle (Mariabitoru) dell’acclamato autore di mistery giapponese Kotaro Isaka e segue cinque killer che si ritrovano su un treno proiettile in rapido movimento da Tokyo a Morioka con solo poche fermate nel mezzo. In questo viaggio della durata di poche ore la tensione aumenta quando si scoprono l’un l’altro ed entrano in conflitto tra loro, rendendosi conto che le rispettive ...

