Zangrillo risponde alle polemiche: "Anche in medicina ci sono quelli che non sbagliano mai"

Sabbathicus : @stanzaselvaggia 90 euro il consulto telefonico? Chi ti risponde Zangrillo che vorrebbe fare sesso con te? Una chat… - DanieleClanett2 : Ma cosa vuole quell'inutile essere che risponde al nome di Burioni...vuole mettersi contro un grande come Zangrillo - chiaberger : @pistelligoffr @VanniniSilvio Ripeto. Se nessuno ti risponde al telefono, che fai? Il panico ti viene anche se in t… - FedUpLys : @defrogging Zangrillo non risponde al telefono e lo sta cercando in giro? - Marinaliberals : @Stefanoboh @LaRobiErre Bisognerebbe anche saper porre le domande, però, non perdendo mai di vista l'argomento prin… -

Qual è la situazione ospedaliera attualmente? "Pressione controllata dall'esterno, straordinaria risposta professionale all'interno", risponde Zangrillo. Rischiamo una situazione simile alla primavera ...

Piazzapulita risponde a Salvini: ‘Suo Cts ideale? Palù, Zangrillo e Bassetti’

La trasmissione Piazzapulita si occupa del leader della Lega che ha proposto Palù, Zangrillo e Bassetti per un nuovo Cts di nomina parlamentare.

