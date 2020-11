Zaia prova il nuovo test “fai da te”, in 1 minuto e mezzo il risultato (Di lunedì 16 novembre 2020) Luca Zaia prova il nuovo test “fai da te” per testare eventuale contagio da covid. Tracciabilità alla portata di tutti Luca Zaia, il Presidente della Regione Veneto, ha provato il nuovo test “fai da te” per verificarel’eventuale positività al corona virus. Il risultato del test, negativo per il Governatore, è giunto in meno di 2 minuti. La procedura per eseguire questo nuovo test antigenico consiste nell’eseguire pochi semplici passaggi: estrarre il tamponcino dalla confezione, inserirlo in entrambe le narici non troppo in profondità e in ognuna rotearlo per 5 volte. Dopo averlo introdotto nelle narici, il ... Leggi su zon (Di lunedì 16 novembre 2020) Lucail“fai da te” perare eventuale contagio da covid. Tracciabilità alla portata di tutti Luca, il Presidente della Regione Veneto, hato il“fai da te” per verificarel’eventuale positività al corona virus. Ildel, negativo per il Governatore, è giunto in meno di 2 minuti. La procedura per eseguire questoantigenico consiste nell’eseguire pochi semplici passaggi: estrarre il tamponcino dalla confezione, inserirlo in entrambe le narici non troppo in profondità e in ognuna rotearlo per 5 volte. Dopo averlo introdotto nelle narici, il ...

