Zaia contro il 'sistema Regioni': "Con il vaccino noi veneti ci arrangeremo" (Di lunedì 16 novembre 2020) VENEZIA – "L'acquisto provviste, e quindi del vaccino, avviene a livello nazionale. Dopodiché c'è la distribuzione territoriale e quando arriva ai confini del Veneto è in mano ai veneti, la sua sorte è in mano ai veneti, l'organizzazione è in mano ai veneti. Funziona così. Quindi ci arrangiamo noi". Queste le parole del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ospite a '24 mattino' su Radio 24 per parlare del vaccino anti covid e dei problemi legati alla sua distribuzione. "Il Veneto mette in piedi la sua rete a prescindere in modo da essere pronto non solo a distribuire ma anche a somministrare i vaccini. Ricordo che sono milioni di iniezioni che poi vanno ripetute con altre milioni di iniezioni: noi abbiamo una macchina collaudata, questa vaccinazione di massa sarà stress test", conclude Zaia.

