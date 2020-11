Wonder Girl diventerà una serie tv prodotta per The CW (Di martedì 17 novembre 2020) The CW ha annunciato lo sviluppo di Wonder Girl, una nuova serie tratta dai fumetti della DC che sarà prodotta da Greg Berlanti. Wonder Girl diventerà una serie tv, proseguendo gli adattamenti dei fumetti della DC per il network The CW. Il progetto, come prevedibile, sarà prodotto da Greg Berlanti che da tempo si occupa dell'Arrowverse e dei progetti tratti dai racconti dei supereroi raccontati tra le pagine. I personaggi creati da Joelle Jones al centro di Wonder Girl approderanno quindi sul piccolo schermo e la showrunner del progetto sarò Dailyn Rodriguez, già nel team di Queen of the South. Batwoman, recensione: l'Arrowverse si sposta a Gotham City La protagonista sarò Yara Flor, una ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 novembre 2020) The CW ha annunciato lo sviluppo di, una nuovatratta dai fumetti della DC che saràda Greg Berlanti.diventerà unatv, proseguendo gli adattamenti dei fumetti della DC per il network The CW. Il progetto, come prevedibile, sarà prodotto da Greg Berlanti che da tempo si occupa dell'Arrowverse e dei progetti tratti dai racconti dei supereroi raccontati tra le pagine. I personaggi creati da Joelle Jones al centro diapproderanno quindi sul piccolo schermo e la showrunner del progetto sarò Dailyn Rodriguez, già nel team di Queen of the South. Batwoman, recensione: l'Arrowverse si sposta a Gotham City La protagonista sarò Yara Flor, una ...

