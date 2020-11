«Willy, il principe di Bel-Air», finalmente la reunion (con un grande assente) (Di lunedì 16 novembre 2020) Tempo di grandi festeggiamenti per Willy, il principe di Bel Air. La popolare sitcom che lanciò Will Smith a livello planetario compie 30 anni nel 2020 e, come è noto da alcuni mesi, ha vari progetti in ballo. Il primo è quello di una puntata speciale, una reunion che finalmente sta per arrivare. Mesi fa, infatti, la nuova piattaforma streaming HBO Max aveva annunciato un episodio speciale che avrebbe radunato il cast di Willy, il principe di Bel Air – oltre a quella attesissima di Friends, posticipata per sospensione delle riprese a causa del lockdown. Era stato lo stesso Will Smith ha pubblicare le foto dal set di questa puntata evento, che mostrava molti tra gli interpreti principali seduti sul divano di casa Banks, riprodotto in studio. Oltre ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 16 novembre 2020) Tempo di grandi festeggiamenti per, ildi Bel Air. La popolare sitcom che lanciò Will Smith a livello planetario compie 30 anni nel 2020 e, come è noto da alcuni mesi, ha vari progetti in ballo. Il primo è quello di una puntata speciale, unachesta per arrivare. Mesi fa, infatti, la nuova piattaforma streaming HBO Max aveva annunciato un episodio speciale che avrebbe radunato il cast di, ildi Bel Air – oltre a quella attesissima di Friends, posticipata per sospensione delle riprese a causa del lockdown. Era stato lo stesso Will Smith ha pubblicare le foto dal set di questa puntata evento, che mostrava molti tra gli interpreti principali seduti sul divano di casa Banks, riprodotto in studio. Oltre ...

MegaNerd__ : RT @MegaNerd__: I Banks sono tornati (anche se solo per una notte)! Ecco il trailer della storica reunion di #TheFreshPrinceofBelAir, la mi… - giannini_prisca : RT @VanityFairIt: Grandi ?? - prestia_fabio : RT @VanityFairIt: Grandi ?? - ViteAnto : RT @VanityFairIt: Grandi ?? - gianlucarossitv : 15.11.2020 Fotocronache della settimana. #Galliani per la prima volta da più di 30 anni in visita ad Appiano lascia… -

Ultime Notizie dalla rete : Willy principe «Willy, Il Principe di Bel Air»: le prime immagini della reunion del cast Vanity Fair Italia Che fine ha fatto il cast di Willy, il principe di Bel-Air? Ecco come sono cambiati i personaggi a distanza di 30 anni

Willy il principe di Bel Air è una delle migliori sitcom degli anni ’90, andata in onda dal 1990 al 1996 e segue le vicende di un adolescene travagliato di Philadelphia, la cui vita “è stata capovolta ...

Will Smith condivide il Trailer della Reunion di The Fresh Prince of Bel-Air

In un annuncio esclusivo sui suoi social, Will Smith ha rilasciato il trailer di "The Fresh Prince of Bel-Air Reunion" e ha rivelato che lo speciale debutterà negli Stati Uniti su HBO Max giovedì 19 n ...

Willy il principe di Bel Air è una delle migliori sitcom degli anni ’90, andata in onda dal 1990 al 1996 e segue le vicende di un adolescene travagliato di Philadelphia, la cui vita “è stata capovolta ...In un annuncio esclusivo sui suoi social, Will Smith ha rilasciato il trailer di "The Fresh Prince of Bel-Air Reunion" e ha rivelato che lo speciale debutterà negli Stati Uniti su HBO Max giovedì 19 n ...