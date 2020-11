Video l’Eredità 16 novembre 2020 | Massimo Cannoletta vince 90mila euro

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 16 novembre 2020) L’Eredità di lunedì 16. Ecco ildella Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. Are la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, èdi Lecce.è divulgatore in campo storico-artistico e ha fatto due volte il giro del mondo per lavoro. Al suo sesto tentativo è riuscito a indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che, dopo un solo dimezzamento, valeva 90.000. Bravo! Il suo montepremi totale va quindi a 130mila. Trovate ildella Ghigliottina di ...