Vialli, il bacio al pallone al tempo del Covid fa discutere il web (Di lunedì 16 novembre 2020) La palla rotola verso la panchina azzurra, Gianluca Vialli la raccoglie e senza pensarci troppo, prima di ributtarla in campo, la bacia. Un gesto istintivo , di pochi secondi, che ha spopolato sui ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 16 novembre 2020) La palla rotola verso la panchina azzurra, Gianlucala raccoglie e senza pensarci troppo, prima di ributtarla in campo, la bacia. Un gesto istintivo , di pochi secondi, che ha spopolato sui ...

Corriere : Vialli e quel bacio al pallone: il simbolo (che spopola sul web) dell’Italia che emoziona - tackleduro : RT @Aba_Tweet: Una vita intera in un solo bacio... ?? #Vialli - Aba_Tweet : Una vita intera in un solo bacio... ?? #Vialli - Mattialei : RT @IlmsgitSport: #vialli e quel bacio al pallone bello come un gol - Tino44588447 : RT @ilgiornale: Al minuto 70' di Italia-Polonia Gianluca Vialli si è reso protagonista di un gesto malinconico e significativo. Il capo del… -