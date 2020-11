Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2020 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 novembre 2020) VIABILITÀ DEL 16 NOVEMBRE0RE 19.05 UMBERTO VERINI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A1FIRENZE SULLA QUALE UN INCDENTE CAUSA CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE SI STA IN CODA SULLA SALARIA NUOVAMENTE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE MONTEROTONDO NUOVAMENTE UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA NOMENTANA IN USCITA DATRA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO E SANT’ALESANDRO TRAFFICO INTENSO SULLA PALOMBARESE TRA PONTE DELLE TAVOLE E VIA DI SANTA LUCIA RAMMENTIAMO AGLI UTENTI CHE DA DOMENICA 15 NOVEMBRE E FINO AL 15 APRILE 2021 VIGE L’OBBLIGO DI MONTARE GOMME DA NEVE O DI AVERE IN AUTO LE CATENE SU TUTTE LE STRADE INTERESSATE DAL ...