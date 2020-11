Verona, Silvestri: “Donnarumma il migliore in A. Ibrahimovic? L’ho stuzzicato” (Di lunedì 16 novembre 2020) Le sue parate hanno fermato il Milan nell'ultimo turno. Tuttavia Marco Silvestri non è assolutamente una rivelazione assoluta: il portiere dell'Hellas Verona, infatti, sta mostrando un rendimento strepitoso a partire dalla scorsa stagione. Il numero uno dei gialloblu si è raccontato ai microfoni di Sky Sport: "A Ibrahimovic ho detto: 'L’ultimo che hai aperto, l'hai sbagliato'. Gliel'ho ripetuto due volte per cercare di non farmelo tirare dove aveva sbagliato, perché secondo me se avesse ritirato lì avrebbe fatto gol. Lui non mi guardava. Io gli ho detto che l'avrebbe sbagliato. Mi è venuto istintivo. L'ho visto concentrato e ho provato a destabilizzarlo. Se avesse tirato di nuovo alto alla mia sinistra, avrebbe segnato. Comunque meno occasioni hanno gli avversari e più facile fare un clean ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 16 novembre 2020) Le sue parate hanno fermato il Milan nell'ultimo turno. Tuttavia Marconon è assolutamente una rivelazione assoluta: il portiere dell'Hellas, infatti, sta mostrando un rendimento strepitoso a partire dalla scorsa stagione. Il numero uno dei gialloblu si è raccontato ai microfoni di Sky Sport: "Aho detto: 'L’ultimo che hai aperto, l'hai sbagliato'. Gliel'ho ripetuto due volte per cercare di non farmelo tirare dove aveva sbagliato, perché secondo me se avesse ritirato lì avrebbe fatto gol. Lui non mi guardava. Io gli ho detto che l'avrebbe sbagliato. Mi è venuto istintivo. L'ho visto concentrato e ho provato a destabilizzarlo. Se avesse tirato di nuovo alto alla mia sinistra, avrebbe segnato. Comunque meno occasioni hanno gli avversari e più facile fare un clean ...

SkySport : ?? Silvestri punzecchia Ibra sul dischetto Ecco che cosa ha detto il portiere del Verona? ? - ItaSportPress : Verona, Silvestri: 'Donnarumma il migliore in A. Ibrahimovic? L'ho stuzzicato' - - _enz29 : @matt_2994 @Smg_1908 Ma grandi che? Ma chi sei? Ma chi ti credi di essere? Salcedo è in prestito al Verona con dir… - Fantacalcio : Verona, Silvestri: 'Sono bravo a parare, migliorerò con i piedi. Sui clean sheet...' - cicciopuz : RT @Ale_Rimi: Di Marzio: 'Dove potrebbe andare il portiere del Verona, Marco #Silvestri? In un grande club, per esempio all'#Inter per il p… -