Vaccino Moderna | Fauci | “Dati straordinari” Burioni | “Il virus può essere sconfitto”

Arrivano i commenti dei principali esperti dopo l'annuncio del Vaccino di Moderna: stando al suo comunicato stampa, il suo Vaccino contro il Covid ha un'efficacia del 94,5%. Entusiasti Fauci e Burioni. Buone notizie dal campo della ricerca del Vaccino contro il coronavirus: la società americana Moderna ha annunciato in un comunicato che il suo Vaccino

