Vaccino antinfluenzale, a Milano la somministrazione spray per i bambini si fa alla stazione della metro: ecco come funziona (Di lunedì 16 novembre 2020) A Milano i bambini tra i due e i sei anni non dovranno andare in ambulatorio per il Vaccino antinfluenzale. Grazie a una collaborazione tra Atm e Fondazione Buzzi, nel mezzanino della fermata della metropolitana Gerusalemme, lungo la linea Lilla, i piccoli potranno ricevere gratis il Vaccino somministrato dagli specializzandi della facoltà di Medicina della Statale di Milano, tramite spray-nasale in un piccolo ambulatorio temporaneo messo a disposizione da metro cinque. In totale 40 bambini ogni pomeriggio, otto all’ora, secondo i calcoli. L’accesso è su prenotazione. “Per la prima volta, andiamo a vaccinare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Atra i due e i sei anni non dovranno andare in ambulatorio per il. Grazie a una collaborazione tra Atm e Fondazione Buzzi, nel mezzaninofermatapolitana Gerusalemme, lungo la linea Lilla, i piccoli potranno ricevere gratis ilsomministrato dagli specializzandifacoltà di MedicinaStatale di, tramite-nasale in un piccolo ambulatorio temporaneo messo a disposizione dacinque. In totale 40ogni pomeriggio, otto all’ora, secondo i calcoli. L’accesso è su prenotazione. “Per la prima volta, andiamo a vaccinare ...

