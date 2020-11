Usa, Trump pronto a un nuovo ritiro delle truppe da Afghanistan e Iraq (Di lunedì 16 novembre 2020) Donald Trump si appresta a ordinare un ulteriore ritiro di soldati da Afghanistan e Iraq, prima di lasciare l'incarico di presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio. Il Pentagono ha divulgato ai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 16 novembre 2020) Donaldsi appresta a ordinare un ulterioredi soldati da, prima di lasciare l'incarico di presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio. Il Pentagono ha divulgato ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa Trump Elezioni Usa 2020, Trump insiste: “Le più disoneste della storia” Il Fatto Quotidiano Usa, ecco la Biden-economy. Il presidente eletto presenta il piano per la ripresa post Covid

Il presidente uscente Donald Trump continua a twittar vittoria, quello eletto, Joe Biden si prepara a parlare alla Nazione. Nella sua marcia di avvicinamento alla Casa Bianca, oggi Biden terrà un disc ...

Covid, Cuomo risponde a Trump: "Se non consegna vaccino a New York, lo denuncio"

(Agenzia Vista) Usa, 16 novembre 2020 Covid, Cuomo risponde a Trump: Se non consegna vaccino a New York, lo denuncio Se l'amministrazione Trump non cambia questo piano e non fornisce un ...

