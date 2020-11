Usa, la testimonianza di un’infermiera: «Ho visto pazienti in punto di morte che non credono di avere il Covid» – Il video (Di lunedì 16 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 novembre (Italia/Mondo)Jodi Doering è un’infermiera di pronto soccorso che lavora nel South Dakota, nel Midwest degli Stati Uniti. In prima linea contro il Coronavirus, si è imbattuta in diversi casi di negazionismo estremo: pazienti malati che, anche sul letto di morte, si rifiutano di credere all’esistenza della malattia. Dopo aver scritto un post su Twitter che ha raccolto moltissimi commenti, l’infermiera è stata intervistata dalla Cnn e ha raccontato le scene di cui è stata testimone. Mentre molti pazienti sono grati per le cure che ricevono, altri trascorrono gli ultimi momenti rifiutandosi di chiamare i familiari perché «non vogliono credere che il Covid sia reale». L’infermiera chiarisce che a negare ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 novembre (Italia/Mondo)Jodi Doering è un’infermiera di pronto soccorso che lavora nel South Dakota, nel Midwest degli Stati Uniti. In prima linea contro il Coronavirus, si è imbattuta in diversi casi di negazionismo estremo:malati che, anche sul letto di, si rifiutano di credere all’esistenza della malattia. Dopo aver scritto un post su Twitter che ha raccolto moltissimi commenti, l’infermiera è stata intervistata dalla Cnn e ha raccontato le scene di cui è stata testimone. Mentre moltisono grati per le cure che ricevono, altri trascorrono gli ultimi momenti rifiutandosi di chiamare i familiari perché «non vogliono credere che ilsia reale». L’infermiera chiarisce che a negare ...

