Usa, Biden: 'Prima avremo la transizione, prima avremo il vaccino anti-Covid' (Di martedì 17 novembre 2020) 'prima avremo un piano per la transizione nella guida degli Stati Uniti, prima potremo andare avanti sulla strada del vaccino contro il coronavirus'. Lo ha detto il presidente eletto Joe Biden, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 17 novembre 2020) 'un piano per lanella guida degli Stati Uniti,potremo andare avsulla strada delcontro il coronavirus'. Lo ha detto il presidente eletto Joe, ...

Corriere : Trump e la vittoria di Biden: «Non concedo nulla. È stato un voto truccato». E Twitter lo “censura” - RaiNews : Il caso di un sindaco di una cittadina giapponese che a 73 anni è diventato celebre per avere un nome, o meglio la… - NicolaPorro : Gli unici (per ora) ad aver “certificato” la vittoria di #Biden? I giornali mainstream... ?? #USAElections2020 - menoUEpiuITA : RT @francescatotolo: Voto postale ed elettori non identificati: il grottesco sistema elettorale #Usa dove in 17 Stati non è richiesto al se… - marsicus : RT @Rassegne_Italia: Brogli elettorali Usa, software sotto accusa. Migliaia di voti di Trump spostati a Biden: “Mai vista una cosa del gene… -