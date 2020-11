Uruguay | Suarez positivo al Coronavirus Niente sfida al Barcellona

(Di lunedì 16 novembre 2020) Brutte notizie pere Atletico Madrid: Luisè risultatoal. Lo ha comunicato la Federcalcio uruguaiana con una nota in cui annunciava l’esito degli esami. L’attaccante di proprietà dei Colchoneros salterà l’attesissimacontro il Brasile e il match contro la sua ex squadra, il. ITA Sport Press.

DiMarzio : C'è il comunicato dell'#Uruguay: #Suarez positivo al #Covid_19 E sabato c'è #AtletiBarça - OnoreeRispLeo19 : @MischiGiordano @MomblanOfficial dite ai vostri amici che hanno preso una cantonata. Scorre la notizia di Luis Suar… - OnoreeRispLeo19 : @StefanoDonati27 Ho sentito da voi che Luis Suarez è positivo e salterà lo scontro con il Barca. Ma siete sicuri ?… - sssergioperez : RT @RaiSport: ? #Suarez positivo: salta #Brasile e #Barcellona Insieme a lui anche i compagni di nazionale #Vina e #Munoz ?? - RaiSport : ? #Suarez positivo: salta #Brasile e #Barcellona Insieme a lui anche i compagni di nazionale #Vina e #Munoz ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Uruguay Suarez

Guai per Luis Suarez, l'attaccante dell'Atletico Madrid positivo al coronavirus: non ci sarà nella gara con il Barcellona ...Luis Suarez è risultato positivo al coronavirus dopo i tamponi effettuati nel ritiro dell’Uruguay e sarà costretto a saltare le prossime due partite in programma: quella in Nazionale contro il Brasile ...