Uruguay | si ferma Suarez | positivo al Covid-19

(Di lunedì 16 novembre 2020) Con una nota ufficiale, l’ha annunciato che Luise Rodrigo Munoz, più un membro dello staff, sono risultati positivi al-19. Brutta notizia dunque per l’Atletico Madrid che dovrà fare a meno del Pistolero nella gara contro il Barcellona il prossimo sabato. Comunicado de la Asociacióna de Fútbol – 16/11/2020 pic.twitter.com/IDbS7JZ7NF — AUF (@AUFOficial) November 16, 2020 Foto: twitter Atletico L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Uruguay ferma

alfredopedulla.com

Dopp due gare senza subire gol El Caudillo Godin sembra aver ritrovato la forma: ora si prepara per affrontare il Brasile e la Juve di CR7 ...Una notte nerissima per la Colombia e per David Ospina, il portiere napoletano partito titolare nella gara di qualificazioni al prossimo Mondiale con la maglia della sua nazionale. Ad avere la meglio.