Uno dei suoi punti più bassi Davvero? Pugnalata di Scanzi alle spalle del governo | il flop che nemmeno il Fatto può perdonare

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 novembre 2020) "Uno deidi questo". Andreada non credere. A Otto e Mezzo, su La7 nella puntata di lunedì 16 novembre, la firma delsorprende tutti: "Giuseppe Zuccatelli non doveva essere nominato", spara a zero nel giorno delle dimissioni del commissario alla Sanità in Calabria. "C'era l'opportunità di un cambio di passo con Gino Strada, che invece non c'è stato". E ancora nel salotto di Lilli Gruber: "Strada viene da sempre preso di mira pover'uomo. Va bene che alla destra non piace, ma Giuseppe Conte e igli hanno dato il contentino". A essere nominato nuovo commissario dopo gli scandali che hanno investito Zuccatelli e il suo predecessore Saverio Cotticelli, Eugenio Gaudio. Per ...