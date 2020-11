Ungheria e Polonia bloccano il bilancio Ue e il Recovery Fund

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 17 novembre 2020) L’e laintendono esercitare il loro diritto di veto e bloccare l’approvazione deldell’Unione Europea per il prossimo settennato 2021-2027 insieme al fondo collegato per la ripresa e la resilienza (/Next Generation Ue) da 750 miliardi di euro. In attesa del Consiglio europeo di giovedì in videoconferenza la risposta alla crisi economica innescata dal Coronavirus resta in bilico. Angela Merkel, presidente di turno dell’Unione Europea, dovrà individuare una mediazione nello scontro che contrappone i governi ungheresi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.