UK, possibile stop vendita auto benzina e diesel dal 2030 (Di lunedì 16 novembre 2020) (Teleborsa) – Il premier britannico Boris Johnson dovrebbe annunciare questa settimana il divieto di vendita di auto nuove a benzina e diesel a partire dal 2030, cinque anni prima del previsto, secondo quanto riportano diversi media britannici. Il Regno Unito aveva inizialmente pianificato di vietare la vendita di nuove auto a benzina e diesel dal 2040, ma a febbraio Johnson aveva spostato la data al 2035. Ora la data potrebbe essere ulteriormente anticipata, anche se il divieto non dovrebbe essere applicato alle auto ibride che utilizzano una miscela di propulsione elettrica e a combustibile fossile, le quali potrebbero ancora essere vendute fino al 2035. L’anticipo di ulteriori 5 anni richiederebbe un ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 16 novembre 2020) (Teleborsa) – Il premier britannico Boris Johnson dovrebbe annunciare questa settimana il divieto didinuove aa partire dal, cinque anni prima del previsto, secondo quanto riportano diversi media britannici. Il Regno Unito aveva inizialmente pianificato di vietare ladi nuovedal 2040, ma a febbraio Johnson aveva spostato la data al 2035. Ora la data potrebbe essere ulteriormente anticipata, anche se il divieto non dovrebbe essere applicato alleibride che utilizzano una miscela di propulsione elettrica e a combustibile fossile, le quali potrebbero ancora essere vendute fino al 2035. L’anticipo di ulteriori 5 anni richiederebbe un ...

