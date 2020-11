Uefa, rinviata Svizzera-Ucraina. Altri casi di Covid-19 (Di lunedì 16 novembre 2020) Uefa, salta anche Svizzera-Ucraina Dopo Romania-Norvegia, salta anche Svizzera-Ucraina. A dare la notizia, ci ha pensato Maurizio Pistocchi attraverso un Tweet apparso sul suo account … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 16 novembre 2020), salta ancheDopo Romania-Norvegia, salta anche. A dare la notizia, ci ha pensato Maurizio Pistocchi attraverso un Tweet apparso sul suo account … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

L’Italia batte la Polonia con una splendida prova collettiva e torna in vetta al suo gruppo a un turno dalla conclusione della fase a gironi Italia-Polonia 2-0 in Uefa Nations League – La solita bell’ ...

Covid: Uefa annulla definitivamente Euro under 19

21/10/2020 - Gli Europei di calcio 2020 per Under 19, in programma in Irlanda del Nord e a suo tempo già rinviati, sono stati definitivamente annullati dall'Uefa "a causa della situazione epidemiologi ...

