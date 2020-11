Ucciso e bruciato per 600 euro di pensione: arrestato oggi l’omicida (Di lunedì 16 novembre 2020) Milazzo, pensionato Ucciso per 600 euro: arrestato oggi l’omicida. Il 29 Luglio 2020 all’interno di una discarica abusiva in località Scaccia di Milazzo, in provincia di Messina, i Carabinieri hanno rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo, con varie ferite d’arma da taglio. Dopo le prime indagini, le Forze dell’Ordine hanno identificato la vittima in Giovanni Salmeri, un pensionato 73enne. Dalla ricostruzione dei fatti, l’uomo è stato Ucciso in seguito ad una rapina. Il signor Giovanni, infatti, poco prima di essere assassinato aveva ritirato la sua pensione di 600 euro e proprio il bottino ha spinto l’assassino a compiere il folle gesto. oggi, 16 Novembre 2020, dopo diversi mesi è stato ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 16 novembre 2020) Milazzo, pensionatoper 600l’omicida. Il 29 Luglio 2020 all’interno di una discarica abusiva in località Scaccia di Milazzo, in provincia di Messina, i Carabinieri hanno rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo, con varie ferite d’arma da taglio. Dopo le prime indagini, le Forze dell’Ordine hanno identificato la vittima in Giovanni Salmeri, un pensionato 73enne. Dalla ricostruzione dei fatti, l’uomo è statoin seguito ad una rapina. Il signor Giovanni, infatti, poco prima di essere assassinato aveva ritirato la suadi 600e proprio il bottino ha spinto l’assassino a compiere il folle gesto., 16 Novembre 2020, dopo diversi mesi è stato ...

