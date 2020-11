Uccise e bruciò anziano per rubargli la pensione: arrestato (Di lunedì 16 novembre 2020) Uccise e bruciò anziano: è stato finalmente trovato il colpevole del gesto orribile compiuto lo scorso luglio. L’uomo, un 56enne, è stato incastrato dopo oltre 10.000 ore di registrazioni. Prima lo Uccise per rubargli la pensione, poi bruciò il suo corpo. Come si apprende da Adnkronos, è stato finalmente individuato e fermato il responsabile del … L'articolo Uccise e bruciò anziano per rubargli la pensione: arrestato proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 16 novembre 2020)e bruciò: è stato finalmente trovato il colpevole del gesto orribile compiuto lo scorso luglio. L’uomo, un 56enne, è stato incastrato dopo oltre 10.000 ore di registrazioni. Prima loperla, poi bruciò il suo corpo. Come si apprende da Adnkronos, è stato finalmente individuato e fermato il responsabile del … L'articoloe bruciòperla: arrestato proviene da Inews.it.

infoitinterno : Milazzo - Uccise e bruciò il cadavere di un anziano per rubargli la pensione, arrestato 56enne - infoitinterno : Milazzo: uccise 73enne per rubargli la pensione e bruciò il cadavere, scoperto dopo tre mesi grazie alle telecamere - lasiciliait : Milazzo: uccise 73enne per rubargli la pensione e bruciò il cadavere, scoperto dopo tre mesi grazie alle telecamere… - alycecappellaio : RT @Davidone74: 'E l'angelo della morte sul macellaio Che uccise il toro che bevve l'acqua Che spense il fuoco che bruciò il bastone Che pi… - Davidone74 : 'E l'angelo della morte sul macellaio Che uccise il toro che bevve l'acqua Che spense il fuoco che bruciò il baston… -