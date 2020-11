Tuttosport | Meret è tra gli obiettivi dell’Inter per la porta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 novembre 2020) L’era di Samir Handanovic all’Inter sta per concludersi e i nerazzurri sono già alla ricerca di un nuovo portiere, che potrebbe essere Alex. Da tempo si sta cercando di prendere Musso, ma l’Udinese chiede almeno 30 milioni per far partire l’argentino. Così avanzano le candidature die Cragno, secondo quanto scrivenon ha molto spazio a Napoli mentre il portiere del Cagliari ha recuperato bene dall’infortunio che l’ha tenuto fuori nella passata stagione ed è il migliore della Serie A per numero di interventi. L'articoloè tra glidell’Inter per lailNapolista.