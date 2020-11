Trump svela: ecco chi è il proprietario di Dominion, l’ex-ammiraglio legato a Biden (Di lunedì 16 novembre 2020) Un ex-ammiraglio in pensione che fa parte del team di transizione per Biden e che è presidente e membro del consiglio di amministrazione di “Smartmatic”, ideatore del software “Dominion” utilizzato in molti Stati americani per il conteggio dei voti e contestato dai legali di Donald Trump. È l’ultimo colpo di scena nella lotta a coltello fra Trump e Biden per i risultati elettorali nella corsa alla Casa Bianca. È Donald Trump, che non sembra per nulla intenzionato a fare passi indietro e a lasciar campo libero a Biden a tirare fuori, su Twitter, l’ultima stranezza di una campagna elettorale che ha tuttora molti punti oscuri. Trump che continua a martellare senza sosta con la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 novembre 2020) Un ex-in pensione che fa parte del team di transizione pere che è presidente e membro del consiglio di amministrazione di “Smartmatic”, ideatore del software “” utilizzato in molti Stati americani per il conteggio dei voti e contestato dai legali di Donald. È l’ultimo colpo di scena nella lotta a coltello fraper i risultati elettorali nella corsa alla Casa Bianca. È Donald, che non sembra per nulla intenzionato a fare passi indietro e a lasciar campo libero aa tirare fuori, su Twitter, l’ultima stranezza di una campagna elettorale che ha tuttora molti punti oscuri.che continua a martellare senza sosta con la ...

SecolodItalia1 : Trump svela: ecco chi è il proprietario di Dominion, l’ex-ammiraglio legato a Biden - Luciana12827144 : RT @POPOLOdiTWlTTER: l'avvocato di Trump svela l'algoritmo utilizzato per truccare le elezioni USA - Maurizi93527415 : RT @POPOLOdiTWlTTER: l'avvocato di Trump svela l'algoritmo utilizzato per truccare le elezioni USA - AnnaP1953 : RT @POPOLOdiTWlTTER: l'avvocato di Trump svela l'algoritmo utilizzato per truccare le elezioni USA -

Ultime Notizie dalla rete : Trump svela Trump svela il trucco: “Vogliono che facciamo tamponi, tamponi e tamponi” Oltre.tv Israele, l'illegalità si fa "Stato". L'ultimo lascito di Trump al suo amico "Bibi" Netanyahu

Nessun presidente americano potrà mai avvicinarsi al tycoon di Washington, il cui sostegno ad ogni forzatura operata dai falchi di Tel Aviv è stato uno dei pilastri in politica estera. E ...

Trump trollato da Biden su Twitter. E Di Bella si esalta: non vincerà mai i ricorsi

Joe Biden trolla Donald Trump su Twitter. A svelare gli ultimi sviluppi del caos presidenziali dagli Usa è Antonio Di ...

Nessun presidente americano potrà mai avvicinarsi al tycoon di Washington, il cui sostegno ad ogni forzatura operata dai falchi di Tel Aviv è stato uno dei pilastri in politica estera. E ...Joe Biden trolla Donald Trump su Twitter. A svelare gli ultimi sviluppi del caos presidenziali dagli Usa è Antonio Di ...