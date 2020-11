Trump rilancia: “Ho vinto le elezioni”, ma Twitter segnala il post (Di lunedì 16 novembre 2020) Donald Trump continua a procalamarsi vincitore delle elezioni, ma Twitter e Facebook segnalano il post, etichettandolo come fake news. A due settimane dalle elezioni Usa, Trump nonostante una sconfitta accertata continua a proclamarsi vincitore. I dati ufficiali, infatti, vedono la vittoria di Joe Biden per 306 grandi elettori contro i 232 del repubblicano. Inoltre il … L'articolo Trump rilancia: “Ho vinto le elezioni”, ma Twitter segnala il post proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Donaldcontinua a procalamarsi vincitore delle elezioni, mae Facebookno il, etichettandolo come fake news. A due settimane dalle elezioni Usa,nonostante una sconfitta accertata continua a proclamarsi vincitore. I dati ufficiali, infatti, vedono la vittoria di Joe Biden per 306 grandi elettori contro i 232 del repubblicano. Inoltre il … L'articolo: “Hole elezioni”, mailproviene da Inews.it.

