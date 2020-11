Troppa pubblicità | multa per Vodafone | la cifra è impressionante

Leggi su bloglive

(Di lunedì 16 novembre 2020)perdal Garante della Privacy:pubblicità telefonica verso i clienti e non solo. Lache dovrà pagare è davvero pesante. Guai per, notissimo colosso delle… Questo articolopubblicità,per: laè stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.