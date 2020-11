Toscana zona rossa: stop alla caccia in ogni forma. Pesca, tartufi e funghi: cosa cambia (Di lunedì 16 novembre 2020) Sulla caccia la Regione vuole valutare l’effetto della sospensione sulla proliferazione di specie come i cinghiali sulla circolazione (e sicurezza) e sulla tutela delle colture Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 16 novembre 2020) Sullala Regione vuole valutare l’effetto della sospensione sulla proliferazione di specie come i cinghiali sulla circolazione (e sicurezza) e sulla tutela delle colture

borghi_claudio : Grande Giani, ascoltatissimo dal suo partito. Zona rossa = stop tagli di nastri e inaugurazioni. Deperirà. Giani:… - Tg3web : Anche la Toscana è in zona rossa. Misure più restrittive che hanno cambiato il volto di Firenze. - Agenzia_Ansa : #Campania e #Toscana diventano 'rosse', il ministro @robersperanza firmerà in serata l'ordinanza che andrà in vig… - grindelwaldo : @matteorenzi Non hai detto nulla sulla toscana zona rossa, potevi anche battere i pugnetti sul tavolino eh - bubajenny : RT @NIBITSIENA: Toscana zona rossa, @EugenioGiani:'Amareggiato' #ciosiena #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana zona Toscana zona rossa, le regole. Ok alla spesa anche nel comune vicino: ecco quando. Alberghi, circoli e autogrill: i chiarimenti Il Tirreno Nuoto in mare sì e pesca consentita, per correre ci sono tutti i parchi aperti

Il prefetto D’Attilio e il sindaco Salvetti chiariscono ai cittadini i nuovi divieti Sport individuali, impianti tutti in funzione. No a gruppi di ciclisti sul Romito ...

Raduno sul monte Fumaiolo: tutti multati. Presenti anche alcuni ravennati

Un raduno sul monte Fumaiolo nonostante le nuove norme anti covid. Presenti anche alcuni residenti in provincia di Ravenna nel gruppo di una ventina di persone che nella giornata di domenica aveva org ...

Il prefetto D’Attilio e il sindaco Salvetti chiariscono ai cittadini i nuovi divieti Sport individuali, impianti tutti in funzione. No a gruppi di ciclisti sul Romito ...Un raduno sul monte Fumaiolo nonostante le nuove norme anti covid. Presenti anche alcuni residenti in provincia di Ravenna nel gruppo di una ventina di persone che nella giornata di domenica aveva org ...