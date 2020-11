Torna la “storia vera” di Noah Hawley | Fargo 4 su Sky e Now Tv punta anche sugli italiani

Leggi su tvblog

(Di lunedì 16 novembre 2020) Quanta Italia c’è nella quarta stagione di? La risposta la si intravede già nei primi minuti dei nuovi episodi dell’attesa serie antologica, chedopo lo slittamento (causa Covid-19) della primavera scorsa: l’apmento è da oggi, 16 novembre 2020, alle 21:15 su Sky Atlantic ed in streaming su Now Tv (oltre che on demand su Sky). Rinviato il debutto di4 e Salvatore Espositoa casa Dicevamo, l’Italia:4 -che porta nuovamente la firma di, creatore della serie ed in questa stagioneregista dei primi due episodi-indietro nel tempo e ci racconta la faida tra una famiglia italiana ed una afro americana nella Kansas City degli ...