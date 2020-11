Tommaso Zorzi che gaffe | quello che ha detto su Angela Lansbury ha dell’incredibile

Leggi su chenews

(Di lunedì 16 novembre 2020), ha da poco compiuto 95 anni, tuttavianon sembra molto informato sulla questione, ecco la sua incredibile. I concorrenti della cada del Grande Fratello Vip si preparano alla puntata in onda questa sera, seduti sugli ormai noti divani parlano di look enon manca di fare spezzanti commenti sul suo stile: “Ho il taglio della signora Fletcher e il colore della Leosini.” Nel commentare il suo looksi lascia andare a un commento su, la magnifica interprete de La Signora In Giallo, uno dei telefilm più amati di sempre. Le parole del noto influencer hanno scatenato il panico, ma ecco cosa è ...