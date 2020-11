Tiro a volo, Giovanni Pellielo: “Piuttosto che togliere il vaccino ai più deboli, rinuncerei alle Olimpiadi” (Di lunedì 16 novembre 2020) Giovanni Pellielo non è uno che le manda a dire. Il “Totem” del Tiro a volo e in più in generale dello sport italiano (7 Olimpiadi disputate e 4 medaglie vinte, di cui 3 argenti e 1 bronzo) intervistato da La Stampa, ha le idee chiare sulla possibilità di somministrazione del vaccino a tutti gli atleti che l’anno prossimo andranno a competere ai Giochi di Tokyo nel 2021. “Piuttosto che togliere egoisticamente un vaccino ad un persona fragile, che se non viene vaccinata rischia di morire, io rinuncerei alle Olimpiadi. Incarno quotidianamente lo spirito olimpico, ma di fronte a vaccini contingentati, ho sentito che all’Italia verrebbero fornite poco più di un milione di dosi, ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 novembre 2020)non è uno che le manda a dire. Il “Totem” dele in più in generale dello sport italiano (7 Olimpiadi disputate e 4 medaglie vinte, di cui 3 argenti e 1 bronzo) intervistato da La Stampa, ha le idee chiare sulla possibilità di somministrazione dela tutti gli atleti che l’anno prossimo andranno a competere ai Giochi di Tokyo nel 2021. “Piuttosto cheegoisticamente unad un persona fragile, che se non viene vaccinata rischia di morire, ioOlimpiadi. Incarno quotidianamente lo spirito olimpico, ma di fronte a vaccini contingentati, ho sentito che all’Italia verrebbero fornite poco più di un milione di dosi, ...

“Piuttosto che togliere egoisticamente un vaccino ad un persona fragile, che se non viene vaccinata rischia di morire, io rinuncerei alle Olimpiadi. Incarno quotidianamente lo s ...

Appello al sindaco di Sorrento perché il Comune si riappropri del parcheggio del tiro a volo de Le Tore

Un privato tenta di appropriarsi dell’ex zona di parcheggio annessa al campo di tiro al piattello che sorgeva in prossimità della pineta de Le Tore, nella zona collinare di Sant’Agata sui due Golfi, a ...

"Piuttosto che togliere egoisticamente un vaccino ad un persona fragile, che se non viene vaccinata rischia di morire, io rinuncerei alle Olimpiadi. Incarno quotidianamente lo spirito olimpico"

Appello al sindaco di Sorrento perché il Comune si riappropri del parcheggio del tiro a volo de Le Tore

Un privato tenta di appropriarsi dell'ex zona di parcheggio annessa al campo di tiro al piattello che sorgeva in prossimità della pineta de Le Tore, nella zona collinare di Sant'Agata sui due Golfi.