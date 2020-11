TikTok, niente divieti per il momento: il tribunale ha bloccato tutto (Di lunedì 16 novembre 2020) TikTok può tirare un sospiro di sollievo, almeno per il momento. Come riportato dal Wall Street Journal, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, infatti, ha deciso di non far entrare in vigore il divieto che – dalla giornata di ieri 12 novembre – avrebbe impedito all’app di proprietà della società cinese ByteDance di portare avanti qualsiasi attività negli Stati Uniti, se non avesse ceduto il ramo americano a società statunitensi. Il ban sarebbe stato conseguenza delle accuse avanzate dall’amministrazione Trump contro TikTok, considerata come una minaccia per la sicurezza nazionale e una pedina nelle mani del governo di Pechino. Il divieto avrebbe così vietato ai gruppi americani di offrire servizi di hosting e di distribuzione e avrebbe portato alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020)può tirare un sospiro di sollievo, almeno per il. Come riportato dal Wall Street Journal, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, infatti, ha deciso di non far entrare in vigore il divieto che – dalla giornata di ieri 12 novembre – avrebbe impedito all’app di proprietà della società cinese ByteDance di portare avanti qualsiasi attività negli Stati Uniti, se non avesse ceduto il ramo americano a società statunitensi. Il ban sarebbe stato conseguenza delle accuse avanzate dall’amministrazione Trump contro, considerata come una minaccia per la sicurezza nazionale e una pedina nelle mani del governo di Pechino. Il divieto avrebbe così vietato ai gruppi americani di offrire servizi di hosting e di distribuzione e avrebbe portato alla ...

