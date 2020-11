Tennis, Novak Djokovic: “Voglio giocare gli Australian Open, dubbi sugli altri tornei” (Di lunedì 16 novembre 2020) L’esordio alle ATP Finals di Londra è stato, come previsto, senza nessun patema. Novak Djokovic è partito al meglio nell’ultimo torneo dell’anno sbarazzandosi in due rapidi set dell’argentino Diego Schwartzman. L’obiettivo è ovviamente quello di portare a casa l’ultimo titolo di questo 2020 in ogni caso difficile, per poi iniziare a pensare alla prossima stagione. Queste le sue parole riportate dall’ANSA, riguardo i tornei di inizio 2021: “Io spero solo per il bene del Tennis e per il bene dei giocatori che l’Australian Open si svolga regolarmente, così come magari la Atp Cup e almeno un altro un paio di tornei”. Prosegue: “Io voglio giocare agli Australian ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 novembre 2020) L’esordio alle ATP Finals di Londra è stato, come previsto, senza nessun patema.è partito al meglio nell’ultimo torneo dell’anno sbarazzandosi in due rapidi set dell’argentino Diego Schwartzman. L’obiettivo è ovviamente quello di portare a casa l’ultimo titolo di questo 2020 in ogni caso difficile, per poi iniziare a pensare alla prossima stagione. Queste le sue parole riportate dall’ANSA, riguardo i tornei di inizio 2021: “Io spero solo per il bene dele per il bene dei giocatori che l’si svolga regolarmente, così come magari la Atp Cup e almeno un altro un paio di tornei”. Prosegue: “Io voglioagli...

Novak Djokovic: “Spero che Australian Open si svolga regolarmente”

“Io spero solo per il bene del tennis e per il bene dei giocatori che l’Australian Open si svolga regolarmente, così come magari la Atp Cup e almeno un altro un paio di tornei”. Novak Djokovic non vuo ...

