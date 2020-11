Tempi strani, in attesa che Trump si risvegli da sconfitto (Di lunedì 16 novembre 2020) Il tempo non è dalla parte di Trump. Presto non potrà più continuare a dire di aver vinto le elezioni, perché i grandi elettori si incontreranno per proclamare ufficialmente che Joe Biden è il 46simo presidente degli Stati Uniti: Biden riceverà 306 voti contro i 232 di Trump, riflettendo le preferenze che gli elettori americani hanno espresso nelle urne. Per ironia della sorte, Biden avrà gli stessi voti che nel 2016 ottenne Trump, quando dichiarò di aver ottenuto una “massiccia vittoria schiacciante”.Biden continua a mettere insieme la sua squadra di governo, ma non è ancora riuscito ad avviare ufficialmente la transizione perché l’agenzia governativa incaricata del passaggio – la GSA, guidata da una funzionaria nominata da ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 16 novembre 2020) Il tempo non è dalla parte di. Presto non potrà più continuare a dire di aver vinto le elezioni, perché i grandi elettori si incontreranno per proclamare ufficialmente che Joe Biden è il 46simo presidente degli Stati Uniti: Biden riceverà 306 voti contro i 232 di, riflettendo le preferenze che gli elettori americani hanno espresso nelle urne. Per ironia della sorte, Biden avrà gli stessi voti che nel 2016 ottenne, quando dichiarò di aver ottenuto una “massiccia vittoria schiacciante”.Biden continua a mettere insieme la sua squadra di governo, ma non è ancora riuscito ad avviare ufficialmente la transizione perché l’agenzia governativa incaricata del passaggio – la GSA, guidata da una funzionaria nominata da ...

