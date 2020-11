Tar Lazio, stop medici famiglia per cure a casa (Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA, 16 NOV – “L’affidamento ai medici di medicina generale del compito di assistenza domiciliare ai malati Covid” risulta in contrasto con la normativa emergenziale. Per questo il Tar del Lazio ha parzialmente accolto un ricorso proposto dal Sindacato dei medici Italiani contro alcuni provvedimenti della Regione Lazio. Per effetto delle decisioni regionali “i medici di medicina Generale – precisa il Tar – risultano investiti di una funzione di assistenza domiciliare ai pazienti Covid del tutto impropria, che per legge dovrebbe spettare unicamente alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca)”. Per il Tar i medici verrebbero “pericolosamente distratti dal compito di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA, 16 NOV – “L’affidamento aidina generale del compito di assistenza domiciliare ai malati Covid” risulta in contrasto con la normativa emergenziale. Per questo il Tar delha parzialmente accolto un ricorso proposto dal Sindacato deiItaliani contro alcuni provvedimenti della Regione. Per effetto delle decisioni regionali “idina Generale – precisa il Tar – risultano investiti di una funzione di assistenza domiciliare ai pazienti Covid del tutto impropria, che per legge dovrebbe spettare unicamente alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca)”. Per il Tar iverrebbero “pericolosamente distratti dal compito di ...

