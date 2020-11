Svelato il cast di Feria | la nuova serie spagnola di Netflix dal creatore di Elite

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 16 novembre 2020) Non ha ancora una data d’uscita e le riprese sono appena iniziate, ma ildiè ormai ufficiale: Marta Nieto, vincitrice di un premio Goya come miglior attrice e prossima protagonista del nuovo film di Edoardo Leo Lasciarsi un Giorno a Roma, è il volto principale delladeldi, Carlos Montero. Laè un thriller con elementi fantasy ambientato negli anni Novanta: due adolescenti di 17 anni che vivono in ​​Andalusia, le sorelle Eva e Sofia, scoprono che i loro genitori sono accusati di omicidio plurimo. La coppia avrebbe ucciso più di venti persone prima di sparire nel nulla, lasciando la prole alla mercé di un popolo che chiede giustizia e invoca vendetta per le ...