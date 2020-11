Suarez positivo al Coronavirus: ancora un caso nella nazionale dell’Uruguay (Di lunedì 16 novembre 2020) Luis Suarez è risultato positivo al Coronavirus. Il centravanti dell’Uruguay salterà la sfida con il Barcellona. Un altro caso nella Celeste Un altro positivo nella nazionale uruguaiana. Dopo il caso di positività di Vina annunciato nel pomeriggio (con le squadre di Serie A in ansia per i loro calciatori) arriva anche un’altra notizia. Come riporta Mundo Deportivo, infatti, è risultato positivo anche Luis Suarez. Il centravanti dell’Atletico Madrid salterà la sfida con il Barcellona. Preoccupazione che sale per i giocatori uruguaiani della Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Luisè risultatoal. Il centravanti dell’Uruguay salterà la sfida con il Barcellona. Un altroCeleste Un altrouruguaiana. Dopo ildi positività di Vina annunciato nel pomeriggio (con le squadre di Serie A in ansia per i loro calciatori) arriva anche un’altra notizia. Come riporta Mundo Deportivo, infatti, è risultatoanche Luis. Il centravanti dell’Atletico Madrid salterà la sfida con il Barcellona. Preoccupazione che sale per i giocatori uruguaiani della Serie A. Leggi su Calcionews24.com

