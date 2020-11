Stefano De Martino risponde a Corona e provoca? Quel dettaglio…

Leggi su chenews

(Di lunedì 16 novembre 2020) Un dettaglio che non è sfuggito a molti dei suoi fan su Instagram,lo che ha coinvoltoDe: con ironia parla di Belen eDe(Fonte foto: Getty Images)Continua a tener compagnia e a far parlare di sé, l’amato conduttore televisivo e ballerinoDe, di cui si è tornato a discutere con insistenza in questi giorni dopo le parole rilasciate su di lui e Belen Rodriguez da Fabrizio: arriva la risposta ironica su Instagram? Dopo un’estate trascorsa tra voci, indiscrezioni, ipotesi e smentite, è calato il silenzio sulla relazione, finita per la seconda volta, trae ...