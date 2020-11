Stefano De Martino cambia la biografia su Instagram e cita le sue ex | spassoso | ci ripensa?

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 16 novembre 2020)ha vistore la sua vita circa una decina di anni fa: anche lui, come tanti altri, deve molto alla regina degli ascolti di Canale 5, Maria De Filippi. La sua carriera ha preso una strada diversa da che scelse di partecipare ad “Amici”, il talent di successo di Queen Mary. Da allora ne è passato di tempo: il bel campano è diventato conduttore di “Made in Sud”, in onda su Raidue. Da un punto di vista personale è stato legato a donne bellissime: e proprio a loro il presentatore e ballerino ha “dedicato”, in un certo senso, la nuova bio su. leggi anche l’articolo —> Tu sì que vales, Belen Rodriguez commossa durante un’esibizione: il ballo padre-figlia scatena ricordi “Sai cosa si fa quando non se ...