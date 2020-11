Stasera in tv | martedì 17 novembre | “Ma cosa ci dice il cervello” su Canale 5

Leggi su 2anews

(Di martedì 17 novembre 2020) Ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata martedì 17. Scoprisarà trasmesso in anticipoin tv. A seguire anticipazioni e la guida del cinema in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata martedì 17. Scoprisarà trasmesso in anticipoin tv. Maciil cervello – 21:205 Genere: Commedia Uscita: 2019 Nazionalità: Italia Durata: 100′ Regista: Riccardo Milani Cast: Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana TRAMA Giovanna lavora al ministero dove sembra essere un insignificante impiegato, in realtà trattasi di una copertura professionale perché ...