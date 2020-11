Stabili le condizioni del Cardinale Bassetti (Di lunedì 16 novembre 2020) PERUGIA, 16 NOV – E’ “stabile” il quadro clinico generale del presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il Cardinale Gualtiero Bassetti ricoverato in medicina d’urgenza Covid 1 dell’ospedale del capoluogo umbro. Lo riferisce la direzione sanitaria. Il porporato prosegue il piano terapeutico comprensivo di ossigenoterapia. (ANSA) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 novembre 2020) PERUGIA, 16 NOV – E’ “stabile” il quadro clinico generale del presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, ilGualtieroricoverato in medicina d’urgenza Covid 1 dell’ospedale del capoluogo umbro. Lo riferisce la direzione sanitaria. Il porporato prosegue il piano terapeutico comprensivo di ossigenoterapia. (ANSA) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

