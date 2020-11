Spezia, infortunio Sena: lesione al polpaccio sinistro. Il comunicato (Di lunedì 16 novembre 2020) Vincenzo Italiano deve fare i conti con lo stop di Leo Sena. Il centrocampista ha riportato una lesione al polpaccio sinistro Brutte notizie per Vincenzo Italiano. Il tecnico deve fare i conti con lo stop di Leo Sena. Ecco il comunicato della società. «Lo Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il centrocampista Leo Sena, hanno evidenziato una lesione di basso grado al polpaccio sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso presso il centro FK di Aulla». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Vincenzo Italiano deve fare i conti con lo stop di Leo. Il centrocampista ha riportato unaalBrutte notizie per Vincenzo Italiano. Il tecnico deve fare i conti con lo stop di Leo. Ecco ildella società. «LoCalcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il centrocampista Leo, hanno evidenziato unadi basso grado al. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso presso il centro FK di Aulla». Leggi su Calcionews24.com

Vincenzo Italiano deve fare i conti con lo stop di Leo Sena. Il centrocampista ha riportato una lesione al polpaccio sinistro ...

