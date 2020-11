Spagna, Sergio Ramos: «Gratificante superare Buffon. Rigore decisivo? Lo calcio io» – VIDEO (Di lunedì 16 novembre 2020) Sergio Ramos parla del suo record di presenze con una nazionale europea e dei rigori sbagliati contro la Svizzera. Ecco le sue parole – VIDEO Sergio Ramos ha parlato ai canali social della Spagna. Le sue parole anche sui rigori sbagliati. NAZIONALE – «Finché il fisico mantiene e, soprattutto, la mia testa io resto. Ho ancora molta gioia di voler continuare a venire, indossando la mia maglia, e rappresentare il mio Paese. Finché rimarrà intatto, continuerò. Mio nonno mi ha detto di non smettere di mettere il mattone quotidiano. Questa è una questione di costanza e perseveranza». Rigore – «Lo tirerò, ovviamente, altrimenti non sarei più me stesso. Tutto è uno stato d’animo, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 novembre 2020)parla del suo record di presenze con una nazionale europea e dei rigori sbagliati contro la Svizzera. Ecco le sue parole –ha parlato ai canali social della. Le sue parole anche sui rigori sbagliati. NAZIONALE – «Finché il fisico mantiene e, soprattutto, la mia testa io resto. Ho ancora molta gioia di voler continuare a venire, indossando la mia maglia, e rappresentare il mio Paese. Finché rimarrà intatto, continuerò. Mio nonno mi ha detto di non smettere di mettere il mattone quotidiano. Questa è una questione di costanza e perseveranza».– «Lo tirerò, ovviamente, altrimenti non sarei più me stesso. Tutto è uno stato d’animo, ...

