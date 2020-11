Spagna-Germania (Nations League, martedì ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Una vera e propria finale tra le due potenze europee (Di lunedì 16 novembre 2020) Dopo 25 realizzazioni consecutive, Sergio Ramos forse non si aspettava di poter essere di nuovo fallibile: così, nella gara di sabato con la Svizzera, Sommer ha parato un rigore al Gran Capitan, che probabilmente non ha saputo gestire bene l’emozione negativa e ha sbagliato anche un secondo tiro dal dischetto, con un’esecuzione rivedibile. Gli errori … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 16 novembre 2020) Dopo 25 realizzazioni consecutive, Sergio Ramos forse non si aspettava di poter essere di nuovo fallibile: così, nella gara di sabato con la Svizzera, Sommer ha parato un rigore al Gran Capitan, che probabilmente non ha saputo gestire bene l’emozione negativa e ha sbagliato anche un secondo tiro dal dischetto, con un’esecuzione rivedibile. Gli errori … InfoBetting: Scommesse Sportive e

fattoquotidiano : Non solo Austria, mezza Europa in lockdown. Francia, Germania, Regno Unito, Spagna: la mappa delle chiusure (Scandi… - infobetting : Spagna-Germania (Nations League, martedì ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Una vera - zemmu : RT @alebarbano: Siamo il Paese con il peggior indice di letalità d’Europa: 3,98 morti ogni 100 positivi. La Germania ne ha 1,60, la Francia… - gizzi31 : RT @fattoquotidiano: Non solo Austria, mezza Europa in lockdown. Francia, Germania, Regno Unito, Spagna: la mappa delle chiusure (Scandinav… - VoceAmicaItalia : Non solo #Austria, mezza Europa in lockdown. #Francia, #Germania, #RegnoUnito, #Spagna: la mappa delle chiusure (… -