Spadafora: “Esonero contributivo per chi lavora nel mondo dello sport” (Di lunedì 16 novembre 2020) Al termine del Consiglio dei Ministri sulla legge di bilancio, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. ha annunciato che per chi lavora nel mondo dello sport ci sarà l’esonero contributivo. In una nota il ministero scrive: “Per consentire la transizione senza incidere sui bilanci di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, è riconosciuto per gli anni 2021 e 2022 un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, cumulabile con altri esoneri o riduzioni già previsti”. Secondo quanto scrive la Gazzetta ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 16 novembre 2020) Al termine del Consiglio dei Ministri sulla legge di bilancio, il ministroSport, Vincenzo. ha annunciato che per chinelsport ci sarà l’esonero. In una nota il ministero scrive: “Per consentire la transizione senza incidere sui bilanci di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, è riconosciuto per gli anni 2021 e 2022 un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, cumulabile con altri esoneri o riduzioni già previsti”. Secondo quanto scrive la Gazzetta ...

napolista : #Spadafora: “Esonero contributivo per chi lavora nel mondo dello sport” In una nota il ministero spiega che riguard… - Gazzetta_it : Il ministro #Spadafora: “Esonero contributivo per chi lavora nel mondo dello #sport” -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora “Esonero Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net