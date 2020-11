Songbird | il film girato durante la pandemia distribuito direttamente in streaming

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 16 novembre 2020) Il, con star KJ Apa ela, verrànegli Stati Unitiina dicembre., ilcon star KJ Apala, verràinnegli Stati Uniti a partire da venerdì 11 dicembre. Il lungometraggio sarà disponibile a noleggio al prezzo di 19.99$ per il noleggio prima di debuttare su una piattaforma, forse Netflix o Amazon, nel 2021. Il, diretto da Adam Mason (Into the Dark), si svolge in un 2024 in cui l'attuale Covid-19 è ...