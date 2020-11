Sondaggi | la Lega cala ancora Sprint di Fratelli d’Italia | arriva al 16 | 7% e supera il M5s Il Pd torna sotto il 20%

Leggi su open.online

(Di lunedì 16 novembre 2020) L’ultima settimana segna un ulteriore calo per il partito di Matteo Salvini che negli orientamenti di voto di Swg per La7 lascia sul terrenouno 0,3% portandosi al 23%. Laè al minimo di consensi da un anno a questa parte. Perde mezzo punto percentuale anche il Partito Democratico che dopo diverse settimaneil 20%.sorprendente il risultato portato a casa da Giorgia Meloni che neiin una settimana conquista un altro 0,6% portandod’Italia al 16,7% endo di fatto le preferenze espresse per il M5s che cresce del +0,4% ma si ferma al 15,3%. In lieve crescita anche Forza Italia che con un più 0,2% si attesta al 6,2 negli orientamenti di voto. Sinistra italiana perde invece ...