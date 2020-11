Sguera | “Tre soluzioni per liberare il Sannio dal Napolicentrismo”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del consigliere comunale Vincenzosulla possibilità di tutelare ilrispetto all’egemonia di Napoli all’interno della Regione Campania. Di seguito il testo: “Molti beneventani (come me) sperano che ilpossa un giorno liberarsi dal “Napolicentrismo” regionale ed avere in qualche modo maggiore considerazione dalla Regione alla quale siamo aggregati. Dal mio punto di vista, lepotrebbero essere tre, ma una sola quella concretamente perseguibile: 1. DISTACCO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO DALLA REGIONE CAMPANIA E PASSAGGIO AD ALTRA REGIONE. Il procedimento è quello previsto dall’art.132, comma 2, della Costituzione e richiede, tra ...