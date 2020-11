Sgravi per assumere giovani e donne e assegno unico: via libera alla manovra (Di lunedì 16 novembre 2020) Una maxi manovra da 38 miliardi che già potrebbe non bastare. A un mese dal primo esame il governo dà finalmente il via libera alla legge di Bilancio ma già pensa al nuovo scostamento che potrebbe aggirarsi... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 16 novembre 2020) Una maxida 38 miliardi che già potrebbe non bastare. A un mese dal primo esame il governo dà finalmente il vialegge di Bilancio ma già pensa al nuovo scostamento che potrebbe aggirarsi...

graziano_delrio : Non c’è cambiamento nel nostro paese se le donne non sono protagoniste: per questo devono poter lavorare in tante e… - fattoquotidiano : Sì del cdm alla manovra un mese dopo il varo “salvo intese”. Sgravi per chi assume donne, 2.800 contratti nella pa… - Agenzia_Ansa : La #manovra torna in Cdm, sgravi 'rosa' e 400 milioni per i vaccini Saltano i rincari sulle sigarette elettroniche… - PazzoPerDomani : RT @DomaniGiornale: Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo della legge di bilancio. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento,… - DomaniGiornale : Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo della legge di bilancio. Il ministro per i Rapporti con il Parlamen… -